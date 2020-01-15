Екатеринбург, , 09:53 — REGNUM В Екатеринбурге ночью сгорел автомобиль BMW X6. По данному инциденту проводится полицейская проверка, сообщили в отделении по связям со СМИ городского УМВД корреспонденту ИА REGNUM.

Пожар произошёл на улице Саввы Белых на стоянке возле банного комплекса. Тревожное сообщение поступило в 02:57 по местному времени. На тушение огня выехали две машины МЧС, которые потушили возгорание в течение трёх минут.

Также на место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции.

«Причина возгорания транспортного средства будет установлена в ходе пожарно-технической экспертизы, по ее результатам будет принято процессуальное решение», — сообщили в отделении.

По данным местных изданий, автомобиль принадлежит женщине-предпринимателю. В настоящее время, бизнес-леди на несколько дней уехала в отпуск, припарковав машину возле принадлежащих ей гостиницы и банного комплекса.

Напомним, что минувшей ночью в Екатеринбурге также сгорела машина Chevrolet Lanos. Пожар произошёл в 01:26 по местному времени на улице Мира.