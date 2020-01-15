Москва, 15 января 2020, 09:45 — REGNUM Важно, что Иран намерен проводить открытое и объективное расследование событий, связанных с катастрофой украинского самолета в Тегеране, несмотря на чины и заслуги, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя задержание человека, разместившего видео о попадании ракеты в Boeing.
Как сообщало ИА REGNUM, мужчина, выложивший в интернет видео, на котором якобы запечатлён момент попадания в украинский лайнер Boeing 737−800 ракеты, задержан Корпусом стражей Исламской революции (КСИР).
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