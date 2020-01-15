Москва, , 09:45 — REGNUM Важно, что Иран намерен проводить открытое и объективное расследование событий, связанных с катастрофой украинского самолета в Тегеране, несмотря на чины и заслуги, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя задержание человека, разместившего видео о попадании ракеты в Boeing.

«Трагедии аналогичные, той что случилась 8 января, не единичные в мире, однако поведение иранских властей принципиально отличается от реакции тех же властей Украины, сбивших пассажирский самолёт над Чёрным морем или США, сбивших иранский мирный лайнер из-за ошибки военного летчика.

Признание вины в тех случаях затянулось на годы. Иран признал факт уже через три дня, как только власти сами для себя прояснили основные обстоятельства.

Это важно для имиджа страны и так находящейся в изоляции и под санкциями», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, мужчина, выложивший в интернет видео, на котором якобы запечатлён момент попадания в украинский лайнер Boeing 737−800 ракеты, задержан Корпусом стражей Исламской революции (КСИР).

Читайте также: В Иране задержан автор видео с ударом ракет по украинскому Boeing 737