Мухоршибирский район, Бурятия, , 09:45 — REGNUM В Мухоршибирском районе Бурятии вынесли приговор местной жительнице, обвиняемой в истязании несовершеннолетних внучек. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по региону, одна из девочек являлась инвалидом.

Напомним, это не останавливало жестокую старушку, которая «в благих целях» избивала детей и лишала их еды.

«Помимо ударов руками и ногами в ход у женщины шли различные предметы домашнего обихода: веник, мухобойка, которыми она избивала девочек. Также женщина подолгу не давала внучкам пищу, ограничивая их в еде в качестве еще одной меры наказания», — добавили в СКР.

Всё это происходило регулярно на протяжении почти полутора лет — с конца 2017 по апрель 2019 года. Весной 2019 года учителя обратились, наконец, в полицию из-за того, что одна из девочек в очередной раз пришла в школу в синяках.

Как сообщало ИА REGNUM, суд признал старушку виновной и приговорил в пяти годам лишения свободы условно.

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