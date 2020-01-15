Гонконг, Китай, , 09:40 — REGNUM Правоохранительные органы Гонконга арестовали четырех человек, подозреваемых в изготовлении самодельного взрывного устройства, об этом 15 января сообщает Al Jazeera.

По данным журналистов, после задержания полицейские провели обыски в квартире обвиняемых, где были обнаружены маски Гая Фокса, а также взрывное устройство, которое было обезврежено.

«Если бы подобное взрывное устройство было бы брошено в автомобиль, то с высокой долей вероятности находящиеся внутри погибли бы», — отметил в комментарии журналистам старший сотрудник полиции Чан Тин-чу.

Как передавало ИА REGNUM, акции протеста в Гонконге продолжаются уже семь месяцев. Демонстранты выходят на улицы, выступая против умаления автономии властями региона в пользу континентального Китая.

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