Манила, , 09:36 — REGNUM После извержения вулкана Тааль на Филиппинах 84 индонезийских гражданина были эвакуированы, сообщает Antara.

Согласно заявлению МИД Индонезии, зона обязательной эвакуации находится в радиусе 10 километров от вулкана Тааль, в то время как индонезийские студенческие общежития находится в 15 километрах.

Известно, что более 80 граждан Индонезии на Филиппинах, студенты, их семьи и пассажиры, застрявшие в международном аэропорту Манилы, были эвакуированы в индонезийское посольство. Десятки граждан Индонезии решили временно остановиться в домах друзей и родственников в Маниле.

По данным посольства Индонезии в Маниле, в провинции Кавите, которая находится примерно в 82 км от Манилы, проживают 170 граждан Индонезии.

Известно, что с острова, на котором расположен вулкан, было эвакуировано более 24 тысяч человек. Извержение вызвало задержку или отмену более 500 рейсов в международном аэропорту Манилы.

Напомним, на Филиппинах зафиксировано более 30 извержений вулкана Тааль за последние пять веков, а последнее извержение произошло в 1977 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Извержение вулкана на Филиппинах: Индонезия начала эвакуацию своих жителей