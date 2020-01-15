Екатеринбург, , 09:36 — REGNUM В Нижнем Тагиле следствие ходатайствует о помещении под стражу гражданина, обвиняемого в убийстве из хулиганских побуждений 8-летнего мальчика. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Рассмотрение ходатайства состоится в 12:00 по местному времени.

Как сообщало ИА REGNUM, трагический инцидент произошёл 4 августа.

По версии следственных органов, в тот день 35-летний мужчина стрелял из пневматического оружия по банкам и попал в голову игравшему неподалёку мальчику. В отношении гражданина полиция возбудила уголовное дело по подозрению в хулиганстве и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Подозреваемый написал подписку о невыезде.

Ребёнок был госпитализирован. Ему провели несколько операций, но, к сожалению, он скончался 12 января.

После проведённой по факту смерти ребёнка проверки, следственные органы возбудили уголовное дело об убийстве. Гражданину предъявлено обвинение.

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