Конакри, , 09:37 — REGNUM Силы безопасности в Гвинее застрелили двух протестующих в первый день открытых протестов против предполагаемого плана президента страны Альфы Конде изменить конституцию, чтобы получить возможность баллотироваться на третий срок. Об этом передает ВВС Africa.

По информации журналистов телерадиокомпании, один протестующий, студент, был убит в столице страны, Конакри, а второй юноша погиб в городе Лабе.

Как отмечают репортеры, несколько членов коалиции политиков и активистов, которые призывали к участию в демонстрации, были арестованы.

Предыдущие демонстрации против Конде были разогнаны силами безопасности, в результате чего погибли по меньшей мере 20 человек.

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