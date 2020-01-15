Уфа, , 09:27 — REGNUM Прокуратура Башкирии проводит проверку по факту хлопка бытового газа в двухэтажном жилом доме в Уфе. Об этом 15 января сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

По сообщению пресс-службы ведомства, сотрудники прокуратуры совместно со специалистами дадут оценку деятельности организаций, которые ответственны за соблюдение установленных требований при обслуживании внутридомового газового оборудования. Кроме этого, будет проверено соблюдение жилищных прав пострадавших граждан.

Отмечается, что ход и результаты доследственной проверки находятся на особом контроле надзорного ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что рано утром 15 января текущего года в квартире двухэтажного дома на ул. Пекинской в Уфе произошел хлопок газа. В результате происшествия были повреждены две квартиры и пострадали три человека.

Читайте ранее в этом сюжете: В жилом доме Уфы из-за хлопка газа обрушился потолок, есть пострадавшие