Душанбе, , 09:19 — REGNUM В Душанбе из-за небрежного обращения граната взорвалась в руках у мужчины, когда тот находился у подъезда своего дома 14 января в 16.30 по местному времени. От полученных травм гражданин скончался. Об этом сообщает сегодня, 15 января, пресс-служба МВД.

Как установило следствие, житель Душанбе Иван М. 1987 года рождения незаконно хранил у себя дома ручную гранату РГД-5. Инцидент произошёл, когда мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, взял гранату с собой из дома.

Правоохранительные органы таджикистанской столицы продолжают расследование инцидента.