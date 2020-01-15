Минусинский район, Красноярский край, , 09:19 — REGNUM В настоящее время в больнице находятся пять человек, отравившихся угарным газом в Красноярском крае. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 января в краевом министерстве здравоохранения.

«Всего поступили шесть человек, один от госпитализации отказался. Тяжёлых нет», — уточнили в минздраве.

Добавим, по сообщениям красноярских массмедиа, в больнице находятся женщина и четыре ребёнка.

Как сообщало ИА REGNUM, ЧП произошло в Минусинском районе Красноярского края. Восемь человек отравились угарным газом при ремонте отопительной печи в жилом доме в селе Городок.

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