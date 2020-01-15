Махачкала, , 09:17 — REGNUM Пожар произошел на иранском сухогрузе в Махачкалинском морском торговом порту рано утром 15 января. Очаг возгорания находится в каюте капитана размерами 5×7 метров, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МЧС России по республике.

Полностью ликвидировать пожар удалось в 08:36. В результате происшествия никто не пострадал. Причина возгорания танкера устанавливается. Известно, что судно было без груза.

Между тем, следственные органы Южного следственного управления на транспорте СК РФ по факту возгорания сухогруза проводит доследственную проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.