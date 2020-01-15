Уфа, , 09:16 — REGNUM Один человек погиб в дорожном происшествии на трассе Самара — Уфа — Челябинск. Об этом 15 января сообщает главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов в своем блоге.

По его словам, авария произошла днем 14 января на 1517-м км автодороги Самара — Уфа — Челябинск. Грузовик ГАЗ, за рулем которого находился 32-летний житель Челябинской области, предположительно, обгоняя попутные автомобили, столкнулся с ехавшим навстречу ВАЗ-2110, за рулем которого находился 65-летний житель г. Злотоуст.

В результате ДТП водитель легковушки скончался на месте происшествия. В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

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