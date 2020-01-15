д. Олха, , 09:10 — REGNUM В Иркутской области удалось нормализовать паводковую ситуацию, осложнившуюся на территории Олхинского муниципального образования. Как сообщает сегодня, 15 января региональное ГУ МЧС РФ, превентивная работа помогла предотвратить подтопление жилых домов и участков автомобильной дороги.

Речь идёт об обустройстве заградительного вала и своевременно осуществленной работе по вскрытию ледового покрова в отводном канале. Для надёжности спасатели прорыли резервный отводной канал и переоборудовали проездной трап для временного пропуска грузового автотранспорта.

Как уже сообщало ИА REGNUM, режим чрезвычайной ситуации пришлось вводить из-за промерзания русла водоотводного канала ручья Винокурный в деревне Олха. Создалась угроза подтопления жилых домов и выхода наледи на автомобильную дорогу Шелехов — Большой Луг.

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