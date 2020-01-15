Амстердам, , 09:06 — REGNUM Отец шестерых детей, которые многие годы скрывались на ферме в голландском местечке Рюйнерволд (Ruinerwold), до сих пор не допрошен из-за своего состояния здоровья. Об этом сообщила прокуратура Нидерландов. 21 января мужчина должен предстать перед судом, однако из-за перенесённого инсульта он лишён дара речи.

В настоящий момент прокуратура изучает другие возможности допросить мужчину. О каких методах идёт речь, пока неизвестно. В любом случае подозреваемый должен быть в состоянии давать более или менее подробные ответы, а не ограничиваться одним «да» или «нет».

Ожидается, что в ходе первого заседания окружного суда г. Ассен 21 января станут известны подробности о ходе расследования данного дела.

Геррит Ян ван Д., отец девяти детей, подозревается в сексуальных преступлениях в отношении двух старших детей. Ранее, до переезда на ферму, трое детей уже покинули семью.

Помимо этого, ван Д. обвиняется в удерживании лиц против их воли, а также в том, что он подвергал опасности здоровье своих детей.

Семья была обнаружена в начале октября 2019 г., после того как старший из находившихся на ферме детей покинул её. В ходе проведённого полицией обыска в закрытом помещении были обнаружены остальные пятеро детей вместе со своим отцом.