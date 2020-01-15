Уфа, , 09:01 — REGNUM Один человек погиб в результате дорожного происшествия на 196 км автодороги Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск. Об этом 15 января сообщает главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов в своем блоге.

По его словам, днем 14 января автомобиль Dodge Caliber, которым управлял 56-летний местный житель, ехал со стороны Белорецка в направлении Стерлитамака. В какой-то момент его машину занесло и вынесло в правый кювет.

В результате 55-летний житель Тюменской области, который находился в салоне автомобиля, скончался на месте происшествия.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

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