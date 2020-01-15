Екатеринбург, , 08:55 — REGNUM В Екатеринбурге перед судом предстанет иностранный гражданин, обвиняемый в краже четырёх дорогостоящих автомобилей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Уголовное дело по существу рассмотрит Октябрьский районный суд Екатеринбурга. Обвиняемому 1990 года рождения, который в ходе предварительного следствия полностью признал вину, инкриминируется п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ. Ущерб, нанесённый гражданам от преступных деяний составил более 7,9 млн рублей.

По версии органов дознания, преступления были совершены в период с 25 октября по 4 ноября 2017 года. За это время обвиняемый похитил дорогостоящие иномарки: два автомобиля Toyota Camry стоимостью 1,5 млн и 1,6 млн рублей, а также две машины Toyota Highlander стоимостью 2,3 млн рублей и 2,5 млн рублей.