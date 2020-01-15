Биробиджан, , 09:08 — REGNUM Во время призывной кампании 2019 года из военкоматов Еврейской автономной области на дообследование в психиатрическую больницу было направлено 122 призывника.

Читайте также: Военкоматы на Дальнем Востоке призвали 7 тысяч новобранцев

В специализированное медучреждение призывники направлялись при малейшем подозрении на какие-либо отклонения психики, пишет EOAMedia.

«Сегодня психическому здоровью новобранцев врачи уделяют особое внимание. Человек с душевными недугами, и при том допущенный к оружию, может натворить немалых бед», — рассказала главврач учреждения Лариса Глухова.

В результате проведенного обследования у 84 призывников были зафиксированы психические нарушения. У молодых людей преобладают поведенческие расстройства и нарушение интеллекта.

Как сообщало ИА REGNUM, более 7 тысяч новобранцев направили в войска военные комиссариаты Приморья в 2019 году.