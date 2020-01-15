Уфа, , 08:50 — REGNUM Мужчину в Башкирии обвиняют в убийстве знакомого. Об этом 14 января сообщает пресс-служба республиканского следственного управления Следственного комитета РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, ночью с 12 на 13 января текущего года пьяный 27-летний работник питомника проезжал мимо своей работы в Баймаке. Мужчина заметил, что в служебном помещении горит свет, поэтому решил зайти. В помещении подозреваемый увидел женщину-сторожа и ее 47-летнего сожителя. Ранее между мужчинами уже происходили конфликты из-за распития парой спиртных напитков на работе.

По версии следствия, подозреваемый отвел сожителя сторожа на улицу и нанес ему множество ударов и после этого уехал. Приехавшим на место происшествия врачам спасти мужчину не удалось. Подозреваемый был задержан.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ.

Расследование уголовного дела продолжается.

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