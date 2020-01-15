Улан-Удэ, , 08:38 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Октябрьском районе города. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД республики.

Сообщения об аварии поступили в полицию рано утром. Как видно на опубликованном впоследствии видео, автомобиль «Хендэ Солярис» на большой скорости въехал в столб.

«По предварительной информации, в результате происшествия находившийся в салоне автомашины 24-летний гражданин погиб, еще двое молодых людей доставлены в медучреждение», — отметили в МВД.

По данным СМИ, пострадавшие были зажаты в искорёженной машине и находятся в очень тяжёлом состоянии.

Напомним, 14 января республиканские власти объявили награду за информацию о другом ДТП, в результате которого погибла несовершеннолетняя девушка. Следствие проверяет версию о причастности к преступлению в том числе секретаря регионального политсовета «Единой России» Баира Жамбалова.

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