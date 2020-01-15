Багдад, , 08:40 — REGNUM Протестующие в Ираке подожгли штаб-квартиру организации «Бадр», лояльной Ирану. Об этом 14 января сообщает Kurdistan.ru.

По данным журналистов, инцидент произошел в провинции Кербела на юге страны. Действия демонстрантов были вызваны якобы нападениями членов организации на манифестантов, что привело к ранению десяти человек.

Как передавало ИА REGNUM, акции протеста в Ираке продолжаются с октября 2019 года. Граждане страны недовольны высоким уровнем коррупции, отсутствием рабочих мест и общим падением уровня жизни.

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