Тбилиси, , 08:33 — REGNUM Инцидент с применением огнестрельного оружия произошел на грузино-азербайджанской границе 14 января. Сообщение об этом пресс-служба МВД Грузии разместила на официальном сайте.

По данным силового ведомства, гражданину Грузии, названному Г. И., удалось взять в заложники одного из грузинских пограничников.

«Угрожая применением огнестрельного оружия и ручной гранаты, он вынудил грузинского пограничника двигаться в сторону несогласованного участка границы. Во время инцидента Г.И. произвел несколько выстрелов из огнестрельного оружия», — говорится в опубликованном сообщении.

Пресс-служба МВД отметила, что ситуацию удалось взять под контроль благодаря эффективным действиям сотрудников грузинской пограничной полиции. Кроме этого, МВД Грузии приносит слова благодарности пограничникам из Азербайджана «за эффективное сотрудничество».