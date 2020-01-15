Киев, , 08:27 — REGNUM В столице Украины на улице Семьи Издыковских, которая находится возле Воздухофлотского проспекта, прорвало трубу с горячей водой, сообщил 15 января ресурс «Информатор».

Кипяток залил также соседнюю Донецкую улицу и Донецкий переулок.

Сотрудники коммунальных служб, приехавшие на место аварии, отказались комментировать происходящее и в довольно грубой форме потребовали не снимать последствия аварии.

По словам журналистов, кипяток лился сразу из нескольких мест. Им не удалось узнать у местных жителей, есть ли в их домах горячая вода, поскольку всё вышеописанное происходило примерно в 2:00 мск.

Напомним, 13 января в Киеве на улице Антоновича возле торгового центра Ocean Plaza прорвало большую трубу с горячей водой. Кипятком затопило первый этаж и подвал торгового центра. Пострадали десять человек, пять из них находятся в больнице с ожогами.

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Как сообщало ИА REGNUM, новый прорыв трубы с горячей водой произошёл 14 января в районе жилого комплекса Campus в Киеве.

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