Уфа, , 08:12 — REGNUM Три человека, в том числе ребенок, пострадали в результате хлопка газа в жилом многоквартирном доме в Уфе. Об этом 15 января сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, в результате хлопка газа, который произошел рано утром 15 января на улице Пекинской, обрушился потолок на втором этаже двухэтажного дома.

По информации Управления гражданской защиты Уфы, на женщину обрушилась стена. Спасатели освободили 37-летнюю пострадавшую из-под завала. Кроме этого, получили травму 31-летний мужчина и 16-летний ребенок. Все пострадавшие госпитализированы.

По сообщению пресс-службы спасательного ведомства, из дома были эвакуированы еще 30 человек. На месте происшествия работают 70 человек на 17 единицах техники. В настоящий момент идет разбор завалов.

Отмечается, что начал работу оперативный штаб. В настоящее время следователи проводят доследственную проверку.

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