Биробиджан, , 08:27 — REGNUM Мужчина, выражавшийся грубой нецензурной бранью во время заседания Ленинского районного суда Еврейской автономной области, будет привлечён к административной ответственности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.

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Мужчина, доставленный в здание Ленинского районного суда ЕАО в качестве обвиняемого по уголовному делу, во время заседания стал выражать свои эмоции в нецензурной форме, не реагируя на замечания судебных приставов. В результате чего в отношении нарушителя спокойствия был составлен протокол об административном правонарушении — ему теперь грозит наложение штрафа.

Как сообщало ИА REGNUM, удалось отделаться штрафом жителю Чувашии, который напал на полицейского.