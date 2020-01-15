Белогорск, Амурская область, , 08:09 — REGNUM Белогорский городской суд в Приамурье вынес приговор мужчине, из-за действий которого в декабре 2018 года с рельсов сошли 23 вагона, был разрушен участок пути, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

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Авария произошла в районе станции Возжаевка, где обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на легковой машине совершил столкновение с поездом, в результате чего сошли с рельсов 23 вагона, а также произошло разрушение и повреждение вагонов, верхнего строения пути, средств сигнализации и связи, контактной сети. Общий ущерб составил 4 млн рублей.

Суд назначил виновному 1 год лишения свободы условно и потребовал компенсировать ущерб, причинённый железной дороге.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ленинградской области в аварии на железнодорожном переезде погибли два человека.