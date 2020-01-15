Владивосток, , 07:33 — REGNUM Сотрудники Роспотребнадзора в Приморье из незаконного оборота изъяли крупную партию снюса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

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Как рассказали в Роспотребнадзоре, речь идёт об изъятии 1778 упаковок никотинсодержащей продукции (снюса), в том числе 202 упаковки импортного производства. Ведомство призывает родителей, работников образовательных учреждений, общественные организации не оставаться в стороне от этой проблемы.

«Будьте внимательны к детям, объясните им последствия употребления подобных смесей, сделайте все, чтобы исключить возможность покупки вашим ребёнком никотиносодержащих жевательных смесей», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Приморья Олег Кожемяко выразил своё отношение к никотиносодержащим смесям, заявив, что снюсам в Приморье не место. В ближайшее время Заксобрание Приморья должно принять краевой закон, запрещающий торговлю данной продукцией.