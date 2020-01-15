Лос-Анджелес, США, , 06:56 — REGNUM По меньшей мере шестьдесят человек обратились за медицинской помощью после инцидента с самолетом, сбросившим авиатопливо на несколько школ недалеко от Лос-Анджелеса, 14 января передает телеканал CNN.

Ни один из пострадавших не был госпитализирован. Инцидент, произошел после полудня и затронул шесть школ. Ранее сообщалось о 26 пострадавших.

Напомним, 14 января во время экстренной посадки в Лос-Анджелесе самолет сбросил авиационное топливо. Спасательные службы не стали объявлять эвакуацию жителей.

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