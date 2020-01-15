Благовещенск, , 06:48 — REGNUM Жители села Усть-Кивда Бурейского района Приамурья уже полтора года жалуются на жёлтую воду, текущую из кранов системы водоснабжения. Жители уверяют, что такой водой даже полы мыть страшно.

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Из-за такого качества воды жители села вынуждены использовать колодцы — иначе питьевой воды нигде не достать, пишет «ПортАмур».

Как рассказал житель Приамурья Сергей, в Усть-Кивде живут его родители, и пожилым инвалидам приходится ходить за водой на колодец.

«Родители обращались везде, где только можно, вплоть до прокуратуры — никому нет никакого дела», — прокомментировал Сергей.

В отделе ЖКХ администрации Бурейского района о проблемах с водой специалистам хорошо известно, и районное управление даже планирует провести рейд, целью которого является выявление причины, по которой вода становится мутной.

Как сообщало ИА REGNUM, завершить ремонт трубы водоснабжения, вышедшей из строя и затопившей проспект в Петербурге, планируют к 16 января.