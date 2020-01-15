Гвадалахара, Мексика, 15 января 2020, 06:24 — REGNUM Массовые пищевые отравления зафиксированы у детей в одном из детских садов мексиканской Гвадалахары, сообщает газета Milenio.
Сообщается, что в детском саду отравились не менее 70 воспитанников. Подробностей о состоянии детей, а также причинах происшествия не приводится. По предварительной версии, пищевое отравление у детей могло быть вызвано сыром. Власти региона пока никак не прокомментировали произошедшее.
Как сообщало ИА REGNUM, 14 января в детском саду № 444 в Челябинске отравились около 50 воспитанников. Отмечалось, что дети жаловались на боли в животе и недомогание. В настоящее время Следственный комитет России проводит проверку по факту произошедшего.
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