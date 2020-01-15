Петропавловск-Камчатский, , 06:14 — REGNUM Следователи выясняют обстоятельства смерти трехлетней девочки на Камчатке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СК РФ.

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Ребёнок скончался во время проведения реанимационных мероприятий врачами скорой помощи. Девочке стало плохо в понедельник, 13 января, поднялась температура, началась рвота. К утру состояние ребёнка ухудшилось, родители вызвали скорую помощь, которой уже пришлось проводить реанимационные мероприятия. Но ребёнок скончался.

Пока медики не готовы назвать причину смерти девочки, вскрытие ответов на этот вопрос не дало, назначены дополнительные экспертизы. Семья ребёнка характеризуется положительно. Следов насилия на теле девочки обнаружено не было.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке больница по решению суда заплатит 8 млн рублей родителям ослепшего по вине врачей ребёнка.