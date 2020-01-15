Хабаровск, , 05:58 — REGNUM Организаторы нелегального казино в Хабаровске пойдут под суд. СК РФ в регионе завершил расследование уголовного дела, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве.

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Как установило следствие, двое мужчин организовали нелегальное казино в Индустриальном районе Хабаровска. На работу они наняли трёх женщин, которые осознавали, что участвуют в нелегальном бизнесе и стали соучастницами преступления. В октябре 2019 года в нелегальном казино были изъяты игровые автоматы. Организаторы казино вину не признали, а женщины, работавшие там, дали признательные показания.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области хотят создать игорную зону для китайцев. Власти региона надеются, что это привлечёт дополнительные деньги в бюджет области.