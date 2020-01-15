Владивосток, , 04:28 — REGNUM Во Владивостоке во вторник, 14 января скончалась от пневмонии ученица 3-го класса одной из школ города. Девочка заболела ещё в период школьных каникул.

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О смерти девочки в школе узнали от её родителей, сообщившим о трагедии классному руководителю, пишет PrimaMedia.

«Через некоторое время в соответствии с законом должны быть определены действия со стороны медицинских работников, и проведена работа с родителями, которые пускают больных детей в школу», — заявили в школе.

Медики напоминают, что течение пневмонии может протекать незаметно, но это не делает болезнь безопасной. В случае появления малейших признаков заболевания, необходимо срочно обратиться к врачу и исключить самолечение.

Как сообщало ИА REGNUM, от вирусной пневмонии на Украине скончалось три человека.