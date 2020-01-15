Посёлок городского типа Бурея, Амурская область, , 04:26 — REGNUM Директор ФГБУ «Управление эксплуатации Бурейского водохранилища» задержан в момент получения взятки и помещён под стражу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК России по Амурской области.

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По мнению следствия, директор учреждения в 2017 году получил от подрядчика взятку в размере 930 тыс. рублей за беспрепятственное подписание актов о приёмке выполненных работ и общее покровительство. Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ России по Приамурью. В дальнейшем следствие планирует установить также и иные коррупционные преступления данного фигуранта.

Как сообщало ИА REGNUM, за взятку задержан предприниматель в Приамурье, который с помощью денег планировал «решить вопрос» с судебным приставом и снять арест с ранее арестованного имущества.