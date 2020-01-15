Петропавловск-Камчатский, , 04:08 — REGNUM Пожар произошел в деревянном одноэтажном доме в Мильковском районе Камчатского края, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

Сообщается, что возгорание возникло в садоводческом некоммерческом товариществе «Связист». К моменту прибытия спасателей на место происшествия, огнем было охвачено полностью все здание. В результате пожара строение сгорело полностью. Возгорание было ликвидировано, пострадавших не было. В настоящее время выясняются причины и обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря 2019 года произошел пожар в садоводческом некоммерческом товариществе «Мечта» в Южно-Сахалинске — загорелись баня, дачный дом и хозяйственные постройки. Огнем была объята площадь в 40 квадратных метров. Пожар был ликвидирован, пострадавших не было.

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