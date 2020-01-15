Магадан, Магаданская область, , 04:01 — REGNUM С 6 января в связи с неоднократными случаями обнаружения в цитрусовых, ввозимых из Китая в Россию, вредных насекомых, действуют ограничительные меры на ввоз, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Россельхознадзоре по Магаданской области.

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Запрет наложен не только на фрукты из Китая, но и на продукцию из третьих стран и стран членов ЕАЭС.

В 2019 году из Китая на Колыму ввезено более 1 300 тонн цитрусовых: апельсины, лимоны, мандарины.

Как сообщало ИА REGNUM, Россельхознадзор заявил о возможном запрете ввоза в Россию цитрусовых и картофеля из Китая. В этой продукции выявлены вредные организмы: восточная фруктовая муха и многоядная муха-горбатка.