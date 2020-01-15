Кобани, Сирия, , 03:50 — REGNUM Вертолет Ми-35М ВКС РФ отогнал сторонников Рабочей партии Курдистана (РПК), которые намеревались забросать камнями российско-турецкий патруль возле сирийского города Кобани. Об этом сообщает telegram-канал «Военный Осведомитель», ссылаясь на видеозапись, опубликованную агентством ANHA News.

На видео видно, как курдские пытаются атаковать проезжающие автомобили, а вертолет запускает несколько тепловых ловушек над местом их следования.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 ноября 2019 года жители деревень вблизи Кобани забросали патрули России и Турции камнями и обувью, выражая недовольство проездом военных.

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