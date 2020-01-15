Владивосток, , 03:16 — REGNUM Несколько дорожно-транспортных происшествий, спровоцированных гололёдом, фактически перекрыли движение по объездной дороге Седанка-Патрокл, которая обеспечивает до половины автотрафика во Владивосток, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Жители Приморья в социальных сетях делятся многочисленными видео и фото, на которых видны как разбитые машины, так и стоящие в глухой пробке большегрузы, не способные объехать образовавшиеся заторы.

Пользователи социальных сетей предупреждают друг друга о сильном гололёде, который сковал сегодня, 15 января, объездную дорогу.

Как сообщало ИА REGNUM, во время одного из последних снегопадов, выпавших во Владивостоке, в городе произошло 123 дорожно-транспортных происшествия.