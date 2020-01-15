Назарово, Красноярский край, , 02:48 — REGNUM Организаторам подпольного казино в городе Назарово Красноярского края назначили наказание в виде штрафа, который в шесть раз меньше полученного ими незаконного дохода. Об этом 14 января сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края.

Как установило следствие, 48-летняя жительница Назарово и 53-летний житель Красноярска с января 2015 года по март 2017 года под видом разрешенной внебиржевой деятельности проводили в Назарово азартные игры. Их доход от незаконной деятельности составил около 4 млн рублей.

Красноярский краевой суд оставил без изменения приговор Назаровского городского суда в отношении обвиняемых по части 2 статьи 171.2 УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр».

В соответствии со вступившим в силу приговором, осужденные должны будут заплатить штрафы общей суммой 650 тысяч рублей, что составляет примерно одну шестую от полученного ими дохода.

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