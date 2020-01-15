Лима, , 02:26 — REGNUM Перуанская полиция намерена депортировать пятерых туристов, которые занимались вандализмом в древнем городе инков Мачу-Пикчу, сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что пятеро туристов из Чили, Бразилии, Франции и Аргентины, повредили здание Храма Солнца в древнем инкском городе. Также один из этой туристической группы справлял нужду в Мачу-Пикчу. Туристу из Аргентины предъявят обвинения в «разрушении культурного наследия Перу», так как, по мнению полиции, именно он подначивал остальных вандалов.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 августа власти Перу запретили въезд в страну двум туристам из Австрии, которые устроили фотосессию со спущенными брюками в Мачу-Пикчу. Этот поступок вызвал волну возмущения среди жителей Перу, которые считают древний город священным местом.

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