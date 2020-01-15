Южно-Сахалинск, , 02:18 — REGNUM Внедорожник столкнулся с легковым автомобилем в Южно-Сахалинке 15 января, передает АСТВ.

Сообщается, что внедорожник Lexus ехал по проспекту Мира и столкнулся с легковушкой Toyota Allion. В результате ДТП пострадала девушка за рулем легкового автомобиля, ее госпитализировали. В настоящее время выясняются причины и обстоятельства аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января два легковых автомобиля столкнулись в Южно-Сахалинске на улице Ленина. Иномарка Suzuki Escudo столкнулась с автомобилем курьерской службы, в результате ДТП водитель иномарки получил травмы и был доставлен в больницу.

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