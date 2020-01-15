Саранск, , 02:18 — REGNUM Материалы по факту драки двух заключенных колонии ИК-5 в Зубово-Полянском районе, одним из которых является осужденный за коррупцию бывший сотрудник МВД РФ Дмитрий Захарченко, переданы в следственные органы для принятия процессуального решения. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН по Республике Мордовия.

Инцидент произошел 9 января. Один из заключенных получил несколько ударов в лицо. Проводится проверка по факту случившегося.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший сотрудник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ Дмитрий Захарченко был арестован в сентябре 2016 года по обвинению в получении взяток и препятствовании расследованию. В июне 2019 года суд приговорил его к 13 годам колонии строгого режима и назначил штраф в размере 117,99 млн рублей, а также лишил подсудимого звания и государственных наград.

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