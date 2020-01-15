Лос-Анджелес, США, , 02:14 — REGNUM Почти три десятка детей и взрослых обратились за медицинской помощью после того, как самолёт сбросил авиатопливо над детской площадкой при начальной школе в Лос-Анджелесе (США), сообщили 14 января в пожарной службе города.

«Количество обратившихся за медицинской помощью составляет 17 детей и девять взрослых», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, полученные травмы — незначительны, поэтому спасательные службы не стали объявлять эвакуацию. На месте происшествия работают медики и полиция, причины инцидента устанавливаются.

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