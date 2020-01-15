Красноярск, , 01:43 — REGNUM Загрызенный собаками человек обнаружен на территории промзоны в Красноярске. Об этом 14 января сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Тело 58-летнего мужчины, работавшего сторожем на одной из производственных баз в Ленинском районе Красноярска, было обнаружено 11 января. На теле погибшего обнаружены следы многочисленных собачьих укусов.

По данному факту следственные органы проводят проверку. Для точного установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки и экспертизы будет принято соответствующее процессуальное решение.

Напомним, Красноярск, как и многие другие города России, страдает от бесконтрольно размножающихся бездомных собак, которые сбиваются в стаи и начинают угрожать человеку.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 января в Ростове-на-Дону стая бродячих собак покусала местную жительницу. Горожанка попала в больницу, где ей сделали прививку от бешенства и столбняка.

Читайте ранее в этом сюжете: «Службы по отлову не шевелятся» — ростовчанку искусала стая собак