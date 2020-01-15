Чжухай, Китай, , 01:21 — REGNUM Пожар, разгоревшийся в нефтехимической компании в провинции Гуандун на юге Китая, был потушен, жертв или пострадавших нет, сообщает 14 января агентство Синьхуа.

В Департаменте по чрезвычайным ситуациям города Чжухай сообщили, что пожар начался примерно в 13:40 по Пекину в Экономической зоне порта Гаолань. Одолеть огонь удалось к 15:30. Станции экологического мониторинга пока еще не поделились сведениями о наличии или отсутствии аномалий.

По меньшей мере 40 пожарных инженеров и 200 борцов с огнем было направлено на место происшествия для спасения людей и ликвидации очага возгорания. Причины пожара пока выясняются.

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