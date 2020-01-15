Мехико, , 01:09 — REGNUM Три человека были застрелены неизвестными в маршрутном такси в пригороде Мехико. Об этом 14 января сообщает телеканал Televisa.

Нападавшие открыли огонь в микроавтобусе, следующем по маршруту в пригородном столичном муниципалитете Чалько. Две пассажирки и водитель оказались убиты.

Мексиканской полиции не удалось задержать преступников по горячим следам, несмотря на то, что к месту нападения оперативно прибыли несколько патрулей.

Официально власти пока не комментировали произошедшее. Предполагается, что имело место вооружённое ограбление.