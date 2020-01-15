Синин, Китай, , 00:28 — REGNUM Число жертв падение пассажирского автобуса в дорожный провал в столице провинции Цинхай городе Синин на северо-западе Китая увеличилось до девяти человек, сообщает 14 января агентство Синьхуа.

Число раненых составило 17 человек, все они находятся в стабильном состоянии, сообщили городские власти. Инцидент произошел в 17:30 по Пекину 13 января на одном из участков улицы Наньдацзе, когда в результате обвала дорожного полотна в образовавшуюся дыру рухнул автобус и взорвался

Власти города направили более 1000 спасателей и более 30 специальных машин на место происшествия. Площадь оцепления составила 80 кв. метров. Автобус был извлечен наружу из провала утром 14 января. Спасатели обнаружили тела девяти жертв.

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