Нарткала, , 23:59 — REGNUM Уголовное дело возбуждено следователями в отношении женщины, подарившей своего новорожденного ребёнка знакомым в Кабардино-Балкарской Республике (КБР). Об этом 14 января сообщила пресс-служба следственного управления следственного комитета по региону.

По версии следствия, жительница города Нарткала 9 декабря 2010 года подарила своего новорожденного сына знакомой супружеской паре. Для сокрытия преступления в свидетельство о рождении ребёнка были внесены ложные данные.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Торговля людьми, совершенная в отношении несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии». Максимальное наказание за это преступление составляет десять лет лишения свободы.

В настоящее время ребёнок находится у супругов. Отмечается, что подарившая своего сына женщина является матерью ещё четверых детей, она не работает, дети проживают с ней. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего, изучаются жилищно-бытовые условия проживания многодетной семьи.

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