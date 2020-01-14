Каталония, Испания, , 23:54 — REGNUM Власти провинции Таррагона в Каталонии предупредили жителей о химической угрозе, возникшей в результате взрыва на нефтехимическом заводе, передаёт телеканал Sky News.

Как сообщается, жителям прилегающих районов предписано закрыть окна и двери и оставаться в домах до тех пор, пока уполномоченные службы не смогут оценить серьёзность инцидента.

В то же время местные власти заявили об отсутствии каких-либо признаков формирования токсичного облака в районе ЧП.

Напомним, в результате взрыва на территории нефтехимического завода IQUOXE в районе населённого пункта Ла Канонха в Каталонии вечером 14 января погиб по меньшей мере один человек, ещё шестеро пострадали.

Читайте ранее в этом сюжете: При взрыве на нефтехимическом заводе в Каталонии погиб один человек