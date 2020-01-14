Таррагона, , 23:50 — REGNUM Число пострадавших при взрыве на нефтехимическом заводе IQOXE в испанской провинции Таррагона возросло до шести человек. Об этом сегодня, 14 января, сообщил советник внутренних дел женералитата Каталонии Микель Бук.

По словам Бука, на данный момент подтверждена одна жертва катастрофы, шесть человек получили ранения различной степени тяжести. Ещё один человек числится пропавшим без вести.

Состояние двух пострадавших оценивается как критическое.

Напомним, что мощный взрыв прогремел на нефтехимическом заводе IQOXE в Таррагоне, который производит этиленоксид, гликоли и производные этиленоксида. Служба гражданской защиты заявила, что токсичного облака в воздухе нет.

После взрыва начался мощный пожар. Химическая угроза сохраняется.