Мехико, , 23:44 — REGNUM Участница наркокартеля CJNG Мария Гуадалупе Лопес Эскуивель, известная в социальных сетях как «Instagram-киллерша», была ликвидирована полицией во время перестрелки в Мексике. Об этом 14 января сообщает издание Daily Mail.

Также издание опубликовало видео, сделанное во время спецоперации видеокамерой, прикреплённой на теле у одного из полицейских. На видео заснята раненая девушка, которую затем заносят в санитарный вертолёт.

Сообщается, что 21-летняя Мария Лопес была значимым членом наркокартеля. По одной из версий, она была организатором нападения на полицейских в октябре 2019 года, в результате которого погибли 13 офицеров полиции. Девушка была широко известна в социальных сетях под псевдонимом La Catrina, который является отсылкой к образу смерти, популярному в Мексике. На теле девушки имелась татуировка, по которой она и была опознана.

В ходе спецоперации Лопес получила ранение, которое оказалось смертельным. Девушка, несмотря на усилия врачей, скончалась в больнице. Кроме того, полицейские задержали семерых членов преступной группировки и конфисковали десять единиц автоматического оружия разного калибра и более тридцати обойм с боеприпасами к ним.

Ранее ИА REGNUM сообщало о нападении вооружённых лиц на патруль Национальной гвардии в Мексике. В результате столкновения были ликвидированы семеро нападавших и погиб один боец Нацгвардии.

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